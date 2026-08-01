Precio de Coinbase Man hoy

El precio actual de Coinbase Man (BRIAN) hoy es € 0.0002167, con una variación del 4.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRIAN a EUR es € 0.0002167 por BRIAN.

Coinbase Man actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BRIAN. Durante las últimas 24 horas, BRIAN cotiza entre € 0.0002055 (bajo) y € 0.0002526 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BRIAN experimentó un cambio de +1.45% en la última hora y de -19.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.56K.

Información del mercado de Coinbase Man (BRIAN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 59.56K€ 59.56K € 59.56K Cap. de mercado totalmente diluida € 216.70K€ 216.70K € 216.70K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Coinbase Man es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.56K. El suministro circulante de BRIAN es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 216.70K.