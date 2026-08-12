Precio de SHIB2 hoy

El precio actual de SHIB2 (SHIB2) hoy es $ 0, con una variación del 0.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIB2 a USD es $ 0 por SHIB2.

SHIB2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,914, con un suministro circulante de 1.00B SHIB2. Durante las últimas 24 horas, SHIB2 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00448228, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIB2 experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SHIB2 (SHIB2)

Cap de mercado $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SHIB2 es de $ 27.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIB2 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.91K.