Precio de Scor hoy

El precio actual de Scor (SCOR) hoy es $ 0.0129189, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCOR a USD es $ 0.0129189 por SCOR.

Scor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,797,627, con un suministro circulante de 448.76M SCOR. Durante las últimas 24 horas, SCOR cotiza entre $ 0.01290861 (bajo) y $ 0.01295852 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03400898, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00606091.

En el corto plazo, SCOR experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -1.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 663.01.

Información del mercado de Scor (SCOR)

Cap de mercado $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M Volumen (24H) $ 663.01$ 663.01 $ 663.01 Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.68M$ 51.68M $ 51.68M Suministro de Circulación 448.76M 448.76M 448.76M Suministro total 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Scor es de $ 5.80M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 663.01. El suministro circulante de SCOR es de 448.76M, con un suministro total de 4000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.68M.