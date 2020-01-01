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Principales tokens de Deportes por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Deportes. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01269
-0.16%
-2.31%
-3.13%
$ 132.04M
$ 10.89M
2
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03324
-0.58%
+9.60%
+23.11%
$ 54.48M
$ 2.17M
3
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01292648
0.00%
-0.00%
-0.84%
$ 51.71M
$ 901.55
4
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3429
+0.67%
-1.70%
+3.76%
$ 36.19M
$ 156.28K
5
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.099
+0.09%
+0.02%
+3.58%
$ 20.06M
$ 4.74K
6
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4943
-0.95%
-0.64%
-6.74%
$ 12.73M
$ 40.07K
7
OG
OG
OG
$ 2.542
-0.39%
-2.84%
-1.17%
$ 11.94M
$ 70.96K
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.180114
+0.02%
+0.00%
+7.99%
$ 9.94M
$ 9.86K
9
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5087
-0.14%
-0.41%
-0.16%
$ 8.22M
$ 106.63K
10
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.977947
-0.04%
-0.00%
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$ 8.10M
$ 1.77M
11
FIGHT
FIGHT
FIGHT
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$ 7.65M
$ 24.91M
12
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4745
-0.34%
-2.01%
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$ 7.62M
$ 131.64K
13
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8604
-0.19%
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$ 7.44M
$ 59.72K
14
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
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+0.09%
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$ 6.82M
$ 186.32K
15
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
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-1.61%
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$ 6.66M
$ 219.65K
16
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4431
+0.25%
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-5.96%
$ 5.72M
$ 124.63K
17
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
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+0.42%
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$ 4.88M
$ 161.27K
18
Juventus
Juventus
JUV
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$ 4.82M
$ 172.92K
19
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
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-0.09%
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$ 4.62M
$ 151.07K
20
SWEAT
SWEAT
SWEAT
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+0.30%
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$ 4.56M
$ 16.38K
21
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
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-4.41%
$ 3.74M
$ 2.72M
22
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
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$ 3.73M
$ 394.90K
23
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
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-2.45%
$ 3.64M
$ 197.28K
24
Avalon
Avalon
AVL
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$ 2.74M
$ 3.41M
25
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
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26
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
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$ 1.83M
$ 274.19K
27
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07859
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-0.72%
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$ 1.47M
$ 816.36K
28
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
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-1.98%
-13.23%
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$ 1.45M
$ 11.80M
29
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
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$ 165.58K
30
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
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--
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31
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
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$ 1.21M
$ 281.67K
32
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.698E-5
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$ 1.13M
--
33
Spain
Spain
SPAIN
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$ 39.81K
34
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
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35
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
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36
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
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37
Step App
Step App
FITFI
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38
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
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Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
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South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
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41
KCAL
KCAL
KCAL
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Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
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Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
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AS Monaco
AS Monaco
ASM
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Blockasset
Blockasset
BLOCK
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Samsunspor Fan Token
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Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
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49
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
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Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
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$ 307.84K
$ 528.37K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Deportes y por qué son populares?
Los tokens de Deportes representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 85 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $445.43M.
¿Cuál es el token de Deportes con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Deportes rastreados en MEXC, FLOW ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Deportes están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 85 tokens de Deportes, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CHZ, FLOW, SCOR se encuentra entre los tokens populares de Deportes. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Deportes?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Deportes es de aproximadamente $445.43M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Deportes, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.