Precio de Sakura hoy

El precio actual de Sakura (SAKURA) hoy es $ 0, con una variación del 4.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAKURA a USD es $ 0 por SAKURA.

Sakura actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 82,462, con un suministro circulante de 899.90M SAKURA. Durante las últimas 24 horas, SAKURA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SAKURA experimentó un cambio de -0.84% en la última hora y de -37.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sakura (SAKURA)

Cap de mercado $ 82.46K$ 82.46K $ 82.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 91.63K$ 91.63K $ 91.63K Suministro de Circulación 899.90M 899.90M 899.90M Suministro total 999,895,993.58318 999,895,993.58318 999,895,993.58318

La capitalización de mercado actual de Sakura es de $ 82.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAKURA es de 899.90M, con un suministro total de 999895993.58318. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 91.63K.