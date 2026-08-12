Precio de Rosie hoy

El precio actual de Rosie (ROSIE) hoy es $ 0, con una variación del 193.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROSIE a USD es $ 0 por ROSIE.

Rosie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,828, con un suministro circulante de 999.90M ROSIE. Durante las últimas 24 horas, ROSIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00153601, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROSIE experimentó un cambio de +4.20% en la última hora y de +252.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rosie (ROSIE)

Cap de mercado $ 89.83K$ 89.83K $ 89.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.83K$ 89.83K $ 89.83K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,900,521.627151 999,900,521.627151 999,900,521.627151

La capitalización de mercado actual de Rosie es de $ 89.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROSIE es de 999.90M, con un suministro total de 999900521.627151. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.83K.