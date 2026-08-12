Precio de Robinhood hoy

El precio actual de Robinhood (ROBINHOOD) hoy es $ 0, con una variación del 1.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBINHOOD a USD es $ 0 por ROBINHOOD.

Robinhood actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,597, con un suministro circulante de 1000.00M ROBINHOOD. Durante las últimas 24 horas, ROBINHOOD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROBINHOOD experimentó un cambio de +3.33% en la última hora y de -35.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Robinhood (ROBINHOOD)

Cap de mercado $ 33.60K$ 33.60K $ 33.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.60K$ 33.60K $ 33.60K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

La capitalización de mercado actual de Robinhood es de $ 33.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROBINHOOD es de 1000.00M, con un suministro total de 999997557.568006. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.60K.