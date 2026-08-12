Precio de Robinfun hoy

El precio actual de Robinfun (ROBINFUN) hoy es $ 0, con una variación del 9.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBINFUN a USD es $ 0 por ROBINFUN.

Robinfun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 81,735, con un suministro circulante de 1.00B ROBINFUN. Durante las últimas 24 horas, ROBINFUN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00130218, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROBINFUN experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de -17.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Robinfun (ROBINFUN)

Cap de mercado $ 81.74K$ 81.74K $ 81.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.74K$ 81.74K $ 81.74K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Robinfun es de $ 81.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROBINFUN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.74K.