Precio de Remember KitKat hoy

El precio actual de Remember KitKat (KITKAT) hoy es $ 0, con una variación del 0.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITKAT a USD es $ 0 por KITKAT.

Remember KitKat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,262.77, con un suministro circulante de 999.88M KITKAT. Durante las últimas 24 horas, KITKAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KITKAT experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +3.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Remember KitKat (KITKAT)

Cap de mercado $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,884,189.664644 999,884,189.664644 999,884,189.664644

La capitalización de mercado actual de Remember KitKat es de $ 13.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KITKAT es de 999.88M, con un suministro total de 999884189.664644. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.26K.