Precio de Ravenhood hoy

El precio actual de Ravenhood (RVH) hoy es $ 0.00168435, con una variación del 6.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RVH a USD es $ 0.00168435 por RVH.

Ravenhood actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 168,439, con un suministro circulante de 100.00M RVH. Durante las últimas 24 horas, RVH cotiza entre $ 0.0015459 (bajo) y $ 0.00168833 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00195539, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RVH experimentó un cambio de +0.80% en la última hora y de +5.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.91K.

Información del mercado de Ravenhood (RVH)

Cap de mercado $ 168.44K$ 168.44K $ 168.44K Volumen (24H) $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 168.44K$ 168.44K $ 168.44K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ravenhood es de $ 168.44K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.91K. El suministro circulante de RVH es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 168.44K.