Precio de ragebait hoy

El precio actual de ragebait (RAGEBAIT) hoy es $ 0, con una variación del 5.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAGEBAIT a USD es $ 0 por RAGEBAIT.

ragebait actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,786, con un suministro circulante de 999.01M RAGEBAIT. Durante las últimas 24 horas, RAGEBAIT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RAGEBAIT experimentó un cambio de -5.30% en la última hora y de +5.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ragebait (RAGEBAIT)

Cap de mercado $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Suministro de Circulación 999.01M 999.01M 999.01M Suministro total 999,008,942.109388 999,008,942.109388 999,008,942.109388

La capitalización de mercado actual de ragebait es de $ 22.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RAGEBAIT es de 999.01M, con un suministro total de 999008942.109388. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.79K.