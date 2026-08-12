Precio de PumpMindVirus hoy

El precio actual de PumpMindVirus (PMV) hoy es $ 0, con una variación del 1.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PMV a USD es $ 0 por PMV.

PumpMindVirus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 99,769, con un suministro circulante de 999.49M PMV. Durante las últimas 24 horas, PMV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PMV experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de +7.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PumpMindVirus (PMV)

Cap de mercado $ 99.77K$ 99.77K $ 99.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 99.77K$ 99.77K $ 99.77K Suministro de Circulación 999.49M 999.49M 999.49M Suministro total 999,493,262.667877 999,493,262.667877 999,493,262.667877

La capitalización de mercado actual de PumpMindVirus es de $ 99.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PMV es de 999.49M, con un suministro total de 999493262.667877. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 99.77K.