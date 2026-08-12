Precio de PUMPCADE hoy

El precio actual de PUMPCADE (PUMPCADE) hoy es $ 0.01141978, con una variación del 12.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUMPCADE a USD es $ 0.01141978 por PUMPCADE.

PUMPCADE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,410,730, con un suministro circulante de 998.99M PUMPCADE. Durante las últimas 24 horas, PUMPCADE cotiza entre $ 0.01117097 (bajo) y $ 0.01348082 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0484425, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00158788.

En el corto plazo, PUMPCADE experimentó un cambio de -0.82% en la última hora y de -27.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 646.05K.

Información del mercado de PUMPCADE (PUMPCADE)

Cap de mercado $ 11.41M$ 11.41M $ 11.41M Volumen (24H) $ 646.05K$ 646.05K $ 646.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.41M$ 11.41M $ 11.41M Suministro de Circulación 998.99M 998.99M 998.99M Suministro total 998,990,024.446189 998,990,024.446189 998,990,024.446189

La capitalización de mercado actual de PUMPCADE es de $ 11.41M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 646.05K. El suministro circulante de PUMPCADE es de 998.99M, con un suministro total de 998990024.446189. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.41M.