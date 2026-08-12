El precio actual de PredicTools (PREDIC) hoy es $ 0, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PREDIC a USD es $ 0 por PREDIC.

PredicTools actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,108.69, con un suministro circulante de 999.59M PREDIC. Durante las últimas 24 horas, PREDIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00591955, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PREDIC experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PredicTools (PREDIC)

Cap de mercado $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Suministro de Circulación 999.59M 999.59M 999.59M Suministro total 999,585,934.485365 999,585,934.485365 999,585,934.485365

La capitalización de mercado actual de PredicTools es de $ 11.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PREDIC es de 999.59M, con un suministro total de 999585934.485365. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.11K.