Precio de Precious Metals USD hoy

El precio actual de Precious Metals USD (PMUSD) hoy es $ 0.652549, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PMUSD a USD es $ 0.652549 por PMUSD.

Precious Metals USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 61,342,335, con un suministro circulante de 94.00M PMUSD. Durante las últimas 24 horas, PMUSD cotiza entre $ 0.646738 (bajo) y $ 0.652589 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.08, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.113327.

En el corto plazo, PMUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +51.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.79.

Información del mercado de Precious Metals USD (PMUSD)

Cap de mercado $ 61.34M$ 61.34M $ 61.34M Volumen (24H) $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 Cap. de mercado totalmente diluida $ 61.34M$ 61.34M $ 61.34M Suministro de Circulación 94.00M 94.00M 94.00M Suministro total 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

La capitalización de mercado actual de Precious Metals USD es de $ 61.34M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.79. El suministro circulante de PMUSD es de 94.00M, con un suministro total de 94001203.62222221. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 61.34M.