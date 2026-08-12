Precio de Polywog hoy

El precio actual de Polywog (POLYWOG) hoy es $ 0, con una variación del 1.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLYWOG a USD es $ 0 por POLYWOG.

Polywog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,805, con un suministro circulante de 999.98M POLYWOG. Durante las últimas 24 horas, POLYWOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POLYWOG experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -15.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Polywog (POLYWOG)

Cap de mercado $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

La capitalización de mercado actual de Polywog es de $ 23.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POLYWOG es de 999.98M, con un suministro total de 999983866.749642. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.81K.