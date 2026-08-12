Precio de PolyDoge hoy

El precio actual de PolyDoge (POLYDOGE) hoy es $ 0, con una variación del 0.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLYDOGE a USD es $ 0 por POLYDOGE.

PolyDoge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 194,815, con un suministro circulante de 853.85T POLYDOGE. Durante las últimas 24 horas, POLYDOGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POLYDOGE experimentó un cambio de +0.61% en la última hora y de +13.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PolyDoge (POLYDOGE)

Cap de mercado $ 194.82K$ 194.82K $ 194.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 194.82K$ 194.82K $ 194.82K Suministro de Circulación 853.85T 853.85T 853.85T Suministro total 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

La capitalización de mercado actual de PolyDoge es de $ 194.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POLYDOGE es de 853.85T, con un suministro total de 853638681979452.5. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 194.82K.