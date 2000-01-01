Los tokens no fungibles (NFT) y los coleccionables digitales representan activos únicos e indivisibles verificados en una cadena de bloques. Este sector incluye tokens de utilidad que impulsan mercados de NFT, plataformas de arte digital y ecosistemas de propiedad intelectual. Estos tokens nativos se utilizan a menudo para la gobernanza y el staking o para facilitar transacciones dentro de las economías de los creadores.
La inclusión de activos digitales en el sector NFT, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.