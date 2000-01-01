Los tokens no fungibles (NFT) y los coleccionables digitales representan activos únicos e indivisibles verificados en una cadena de bloques. Este sector incluye tokens de utilidad que impulsan mercados de NFT, plataformas de arte digital y ecosistemas de propiedad intelectual. Estos tokens nativos se utilizan a menudo para la gobernanza y el staking o para facilitar transacciones dentro de las economías de los creadores.

La liquidez del mercado de NFT está impulsada principalmente por la velocidad de las transacciones de la cadena de bloques subyacente, la rareza de la colección, el respaldo de celebridades y la aparición de protocolos de fraccionamiento de NFT que reducen las barreras de entrada.

Los proyectos NFT más destacados funcionan como marcas de propiedad intelectual descentralizadas. Su valoración depende en gran medida del éxito con el que la comunidad comercialice la propiedad intelectual, transformándola en productos, videojuegos y colaboraciones con medios de comunicación convencionales.

Los contratos inteligentes automatizan el proceso de acuñación, registran de forma irrefutable la procedencia (historial de propiedad) y pueden programarse para distribuir automáticamente los pagos de regalías al creador original del NFT en cada reventa en el mercado secundario.

Las criptomonedas fungibles (como ETH o USDT) son intercambiables entre sí y tienen el mismo valor. Los coleccionables NFT son activos digitales únicos, donde cada artículo posee diferente rareza, estética y valor de mercado.

Los tokens del mercado NFT obtienen su valor al servir como moneda principal para el trading de arte digital, al ofrecer derechos de gobernanza a los poseedores de tokens y al proporcionar descuentos en las tarifas de trading dentro de la plataforma NFT.

Un token no fungible (NFT) es un activo digital único e indivisible verificado en una cadena de bloques. A diferencia de Bitcoin, donde todas las monedas son idénticas, cada NFT tiene una firma criptográfica distintiva que representa la propiedad única de elementos digitales o físicos.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector NFT, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.