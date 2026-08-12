Precio de PLOI hoy

El precio actual de PLOI (PLOI) hoy es $ 0, con una variación del 0,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLOI a USD es $ 0 por PLOI.

PLOI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74 395, con un suministro circulante de 1,00B PLOI. Durante las últimas 24 horas, PLOI cotiza entre $ 0,0 (bajo) y $ 0,0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PLOI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1,70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PLOI (PLOI)

Cap de mercado $ 74,40K$ 74,40K $ 74,40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 74,40K$ 74,40K $ 74,40K Suministro de Circulación 1,00B 1,00B 1,00B Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de PLOI es de $ 74,40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PLOI es de 1,00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74,40K.