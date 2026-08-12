Precio de PlayTrenches hoy

El precio actual de PlayTrenches (TRENCH) hoy es $ 0, con una variación del 28.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRENCH a USD es $ 0 por TRENCH.

PlayTrenches actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,806, con un suministro circulante de 992.44M TRENCH. Durante las últimas 24 horas, TRENCH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRENCH experimentó un cambio de -9.53% en la última hora y de -66.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.56K.

Información del mercado de PlayTrenches (TRENCH)

Cap de mercado $ 101.81K$ 101.81K $ 101.81K Volumen (24H) $ 27.56K$ 27.56K $ 27.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.81K$ 101.81K $ 101.81K Suministro de Circulación 992.44M 992.44M 992.44M Suministro total 992,441,463.960619 992,441,463.960619 992,441,463.960619

La capitalización de mercado actual de PlayTrenches es de $ 101.81K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.56K. El suministro circulante de TRENCH es de 992.44M, con un suministro total de 992441463.960619. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.81K.