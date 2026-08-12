Precio de PepeFork hoy

El precio actual de PepeFork (PORK) hoy es $ 0, con una variación del 19.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PORK a USD es $ 0 por PORK.

PepeFork actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,920,794, con un suministro circulante de 330.43T PORK. Durante las últimas 24 horas, PORK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PORK experimentó un cambio de -13.32% en la última hora y de +11.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PepeFork (PORK)

Cap de mercado $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Suministro de Circulación 330.43T 330.43T 330.43T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PepeFork es de $ 4.92M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PORK es de 330.43T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.92M.