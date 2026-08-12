Precio de Paribus hoy

El precio actual de Paribus (PBX) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PBX a USD es $ 0 por PBX.

Paribus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,470.96, con un suministro circulante de 7.94B PBX. Durante las últimas 24 horas, PBX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04194925, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PBX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Paribus (PBX)

Cap de mercado $ 17.47K$ 17.47K $ 17.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20,419,838,803.48T$ 20,419,838,803.48T $ 20,419,838,803.48T Suministro de Circulación 7.94B 7.94B 7.94B Suministro total 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747

La capitalización de mercado actual de Paribus es de $ 17.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PBX es de 7.94B, con un suministro total de 9282289336.283747. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20,419,838,803.48T.