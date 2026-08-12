Precio de Panther AI hoy

El precio actual de Panther AI (PAI) hoy es $ 0.00479534, con una variación del 6.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAI a USD es $ 0.00479534 por PAI.

Panther AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,277,788, con un suministro circulante de 278.87M PAI. Durante las últimas 24 horas, PAI cotiza entre $ 0.00447777 (bajo) y $ 0.00479745 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.174693, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00364663.

En el corto plazo, PAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.75.

Información del mercado de Panther AI (PAI)

Cap de mercado $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Volumen (24H) $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Suministro de Circulación 278.87M 278.87M 278.87M Suministro total 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

La capitalización de mercado actual de Panther AI es de $ 2.28M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.75. El suministro circulante de PAI es de 278.87M, con un suministro total de 475000004.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.28M.