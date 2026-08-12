Precio de Pacu Jalur hoy

El precio actual de Pacu Jalur (BOATKID) hoy es $ 0, con una variación del 4.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOATKID a USD es $ 0 por BOATKID.

Pacu Jalur actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,454, con un suministro circulante de 997.28M BOATKID. Durante las últimas 24 horas, BOATKID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01306515, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOATKID experimentó un cambio de +0.79% en la última hora y de -6.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pacu Jalur (BOATKID)

Cap de mercado $ 79.45K$ 79.45K $ 79.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.45K$ 79.45K $ 79.45K Suministro de Circulación 997.28M 997.28M 997.28M Suministro total 997,277,243.931886 997,277,243.931886 997,277,243.931886

La capitalización de mercado actual de Pacu Jalur es de $ 79.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOATKID es de 997.28M, con un suministro total de 997277243.931886. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.45K.