Precio de Outlanders hoy

El precio actual de Outlanders (LAND) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAND a USD es $ 0 por LAND.

Outlanders actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,364, con un suministro circulante de 1.16B LAND. Durante las últimas 24 horas, LAND cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01794309, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LAND experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Outlanders (LAND)

Cap de mercado $ 27.36K$ 27.36K $ 27.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.36K$ 27.36K $ 27.36K Suministro de Circulación 1.16B 1.16B 1.16B Suministro total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Outlanders es de $ 27.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LAND es de 1.16B, con un suministro total de 2000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.36K.