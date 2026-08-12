Precio de OTCfi hoy

El precio actual de OTCfi (OTCFI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OTCFI a USD es $ 0 por OTCFI.

OTCfi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 371,296, con un suministro circulante de 976.93M OTCFI. Durante las últimas 24 horas, OTCFI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00335719, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OTCFI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.15.

Información del mercado de OTCfi (OTCFI)

Cap de mercado $ 371.30K$ 371.30K $ 371.30K Volumen (24H) $ 12.15$ 12.15 $ 12.15 Cap. de mercado totalmente diluida $ 371.30K$ 371.30K $ 371.30K Suministro de Circulación 976.93M 976.93M 976.93M Suministro total 976,929,060.199534 976,929,060.199534 976,929,060.199534

La capitalización de mercado actual de OTCfi es de $ 371.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.15. El suministro circulante de OTCFI es de 976.93M, con un suministro total de 976929060.199534. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 371.30K.