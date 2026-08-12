Precio de Osobot hoy

El precio actual de Osobot (OSO) hoy es $ 0, con una variación del 1.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OSO a USD es $ 0 por OSO.

Osobot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 132,177, con un suministro circulante de 98.01B OSO. Durante las últimas 24 horas, OSO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OSO experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -7.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Osobot (OSO)

Cap de mercado $ 132.18K$ 132.18K $ 132.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 134.03K$ 134.03K $ 134.03K Suministro de Circulación 98.01B 98.01B 98.01B Suministro total 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833

La capitalización de mercado actual de Osobot es de $ 132.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OSO es de 98.01B, con un suministro total de 99382477702.66833. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 134.03K.