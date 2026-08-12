Precio de ORBIT hoy

El precio actual de ORBIT (GRIFT) hoy es $ 0, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRIFT a USD es $ 0 por GRIFT.

ORBIT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 128,132, con un suministro circulante de 879.64M GRIFT. Durante las últimas 24 horas, GRIFT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.188076, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GRIFT experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de -2.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 87.41.

Información del mercado de ORBIT (GRIFT)

Cap de mercado $ 128.13K$ 128.13K $ 128.13K Volumen (24H) $ 87.41$ 87.41 $ 87.41 Cap. de mercado totalmente diluida $ 128.13K$ 128.13K $ 128.13K Suministro de Circulación 879.64M 879.64M 879.64M Suministro total 999,637,165.348416 999,637,165.348416 999,637,165.348416

La capitalización de mercado actual de ORBIT es de $ 128.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 87.41. El suministro circulante de GRIFT es de 879.64M, con un suministro total de 999637165.348416. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 128.13K.