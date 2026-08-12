Precio de OpenVecta hoy

El precio actual de OpenVecta (VECTA) hoy es $ 0, con una variación del 11.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VECTA a USD es $ 0 por VECTA.

OpenVecta actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,831, con un suministro circulante de 999.79M VECTA. Durante las últimas 24 horas, VECTA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VECTA experimentó un cambio de -2.41% en la última hora y de -34.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OpenVecta (VECTA)

Cap de mercado $ 29.83K$ 29.83K $ 29.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.83K$ 29.83K $ 29.83K Suministro de Circulación 999.79M 999.79M 999.79M Suministro total 999,793,826.323686 999,793,826.323686 999,793,826.323686

La capitalización de mercado actual de OpenVecta es de $ 29.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VECTA es de 999.79M, con un suministro total de 999793826.323686. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.83K.