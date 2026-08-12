Precio de oora hoy

El precio actual de oora (OORA) hoy es $ 0, con una variación del 3.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OORA a USD es $ 0 por OORA.

oora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,126, con un suministro circulante de 999.72M OORA. Durante las últimas 24 horas, OORA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00271527, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OORA experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de -17.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de oora (OORA)

Cap de mercado $ 23.13K$ 23.13K $ 23.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.13K$ 23.13K $ 23.13K Suministro de Circulación 999.72M 999.72M 999.72M Suministro total 999,715,396.663701 999,715,396.663701 999,715,396.663701

La capitalización de mercado actual de oora es de $ 23.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OORA es de 999.72M, con un suministro total de 999715396.663701. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.13K.