Precio de NYC hoy

El precio actual de NYC (NYC) hoy es $ 0.084588, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NYC a USD es $ 0.084588 por NYC.

NYC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,376,409, con un suministro circulante de 300.00M NYC. Durante las últimas 24 horas, NYC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.142001, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.084533.

En el corto plazo, NYC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.99.

Información del mercado de NYC (NYC)

Cap de mercado $ 25.38M$ 25.38M $ 25.38M Volumen (24H) $ 14.99$ 14.99 $ 14.99 Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.59M$ 84.59M $ 84.59M Suministro de Circulación 300.00M 300.00M 300.00M Suministro total 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864

La capitalización de mercado actual de NYC es de $ 25.38M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.99. El suministro circulante de NYC es de 300.00M, con un suministro total de 999999784.1122864. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.59M.