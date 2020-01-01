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Principales tokens de Stablecoin puenteada por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Stablecoin puenteada. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
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Bitcoin
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BTC
$ 63.769,13
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Ethereum
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Falcon Finance
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USDF
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Noble USDC
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USDC.N
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Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
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FRAX
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NEAR Intents Bridged USDT
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Stargate Bridged USDT
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USDT
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$ 2,47M
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Stargate Bridged USDT0
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USDT0
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OpenUSDT
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OUSDT
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Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
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$ 9,63K
16
Lucid USDC
Lucid USDC
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Enosys USDT
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$ 41,58K
$ 133,48

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Stablecoin puenteada y por qué son populares?
Los tokens de Stablecoin puenteada representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1695.23B.
¿Cuál es el token de Stablecoin puenteada con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Stablecoin puenteada rastreados en MEXC, XRP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.56% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Stablecoin puenteada están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Stablecoin puenteada, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, USDC se encuentra entre los tokens populares de Stablecoin puenteada. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Stablecoin puenteada?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Stablecoin puenteada es de aproximadamente $1695.23B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin puenteada, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.