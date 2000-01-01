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Principales tokens de Tokens puenteados por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens puenteados. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,769.13
+0.11%
-0.24%
-1.58%
$ 1.28T
$ 6.55K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,889.55
+0.10%
+0.85%
-1.21%
$ 228.15B
$ 95.83K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 611
0.00%
+2.51%
+3.24%
$ 82.83B
$ 31.66K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0201
+0.25%
+1.56%
-2.74%
$ 63.44B
$ 18.38M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.3
0.00%
+0.59%
+3.09%
$ 44.28B
$ 425.78K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3354
+0.27%
+1.15%
+2.66%
$ 31.81B
$ 25.15M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.72
+0.29%
-1.25%
-2.83%
$ 13.84B
$ 9.12K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 484.11
+0.15%
-1.62%
-5.20%
$ 8.06B
$ 4.53K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,809.88
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
11
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999082
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 66.56M
12
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.277
+0.08%
-3.21%
-5.52%
$ 2.72B
$ 57.20K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004476
+0.38%
-0.55%
-7.08%
$ 2.64B
$ 188.96B
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.776
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
16
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6781
+0.22%
+3.41%
-3.42%
$ 2.16B
$ 626.38K
17
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04663
-0.17%
-0.89%
-13.87%
$ 2.09B
$ 2.42M
18
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7938
+0.10%
-1.07%
-4.96%
$ 1.34B
$ 1.29M
19
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 126.90K
20
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07584
+0.69%
+0.25%
+0.78%
$ 808.98M
$ 1.86M
21
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
+0.04%
+0.02%
+0.10%
$ 493.18M
$ 5.49K
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.485
-0.07%
-1.19%
+2.34%
$ 353.51M
$ 893.16K
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3168
0.00%
+0.70%
-3.81%
$ 295.96M
$ 466.41K
24
SEI
SEI
SEI
$ 0.04005
+0.27%
-1.74%
-3.00%
$ 289.79M
$ 1.40M
25
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005113
-0.82%
+1.94%
+2.45%
$ 281.75M
$ 4.55B
26
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06617
-0.21%
-0.12%
-1.05%
$ 131.17M
$ 844.31K
27
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,762
-0.01%
-0.00%
-1.52%
$ 127.52M
$ 4.06M
28
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,376.05
-0.10%
-0.00%
+3.46%
$ 119.52M
$ 7.59M
29
$ 0.03993
+0.20%
-2.24%
-3.40%
$ 117.86M
$ 1.61M
30
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.0
-0.10%
+0.00%
+0.43%
$ 115.81M
$ 844.78K
31
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.1144
+0.45%
+0.21%
-0.02%
$ 96.77M
$ 637.76K
32
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00276198
-1.28%
-0.01%
+18.48%
$ 88.11M
$ 775.43K
33
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1922
-0.72%
-13.43%
+6.71%
$ 85.66M
$ 672.31K
34
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2061
-0.29%
-8.05%
-13.01%
$ 59.25M
$ 272.00K
35
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008233
-1.32%
-5.81%
+16.44%
$ 41.53M
$ 7.61M
36
$ 0.004711
+0.21%
-2.02%
-1.87%
$ 41.06M
$ 12.25M
37
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,899.87
+0.15%
+0.01%
-0.21%
$ 35.25M
$ 230.99K
38
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
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-0.12%
$ 32.39M
$ 4.67M
39
FRAX
FRAX
FRAX
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-0.62%
-2.77%
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$ 26.96M
$ 221.17K
40
AVA
AVA
AVA
$ 0.1981
+0.30%
-5.34%
+5.25%
$ 14.55M
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41
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,882.01
-0.11%
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-1.20%
$ 13.96M
$ 381.69K
42
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01932
-0.05%
-0.66%
+5.48%
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$ 3.58M
43
Swell Network
Swell Network
SWELL
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44
Wrapped Glue
Wrapped Glue
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--
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NEAR Intents Bridged USDT
USDT
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46
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
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47
Alephim
Alephim
ALEPH
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$ 5.23M
48
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
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--
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49
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
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+0.05%
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+0.07%
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50
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens puenteados y por qué son populares?
Los tokens de Tokens puenteados representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 60 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1859.42B.
¿Cuál es el token de Tokens puenteados con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens puenteados rastreados en MEXC, NEAR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.41% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens puenteados están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 60 tokens de Tokens puenteados, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, BNB se encuentra entre los tokens populares de Tokens puenteados. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens puenteados?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens puenteados es de aproximadamente $1859.42B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens puenteados, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.