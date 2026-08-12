Precio de nftwizard hoy

El precio actual de nftwizard (NFTWIZ) hoy es $ 0, con una variación del 1.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NFTWIZ a USD es $ 0 por NFTWIZ.

nftwizard actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 139,873, con un suministro circulante de 767.53M NFTWIZ. Durante las últimas 24 horas, NFTWIZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NFTWIZ experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 22.87.

Información del mercado de nftwizard (NFTWIZ)

Cap de mercado $ 139.87K$ 139.87K $ 139.87K Volumen (24H) $ 22.87$ 22.87 $ 22.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 139.87K$ 139.87K $ 139.87K Suministro de Circulación 767.53M 767.53M 767.53M Suministro total 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

La capitalización de mercado actual de nftwizard es de $ 139.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 22.87. El suministro circulante de NFTWIZ es de 767.53M, con un suministro total de 767534567.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 139.87K.