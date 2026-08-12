Precio de Neutaro hoy

El precio actual de Neutaro (NTMPI) hoy es $ 0.00132309, con una variación del 1.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NTMPI a USD es $ 0.00132309 por NTMPI.

Neutaro actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 254,973, con un suministro circulante de 192.71M NTMPI. Durante las últimas 24 horas, NTMPI cotiza entre $ 0.00110211 (bajo) y $ 0.0013271 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.082597, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NTMPI experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +17.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 62.64.

Información del mercado de Neutaro (NTMPI)

Cap de mercado $ 254.97K$ 254.97K $ 254.97K Volumen (24H) $ 62.64$ 62.64 $ 62.64 Cap. de mercado totalmente diluida $ 529.19K$ 529.19K $ 529.19K Suministro de Circulación 192.71M 192.71M 192.71M Suministro total 399,963,020.0 399,963,020.0 399,963,020.0

La capitalización de mercado actual de Neutaro es de $ 254.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 62.64. El suministro circulante de NTMPI es de 192.71M, con un suministro total de 399963020.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 529.19K.