Precio de NEST hoy

El precio actual de NEST (NEST) hoy es $ 0.00540679, con una variación del 9.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEST a USD es $ 0.00540679 por NEST.

NEST actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,358,041, con un suministro circulante de 251.35M NEST. Durante las últimas 24 horas, NEST cotiza entre $ 0.00518223 (bajo) y $ 0.00598465 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04380651, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NEST experimentó un cambio de +0.60% en la última hora y de -18.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.37K.

Información del mercado de NEST (NEST)

Cap de mercado $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volumen (24H) $ 27.37K$ 27.37K $ 27.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Suministro de Circulación 251.35M 251.35M 251.35M Suministro total 1,752,590,254.159186 1,752,590,254.159186 1,752,590,254.159186

La capitalización de mercado actual de NEST es de $ 1.36M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.37K. El suministro circulante de NEST es de 251.35M, con un suministro total de 1752590254.159186. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.48M.