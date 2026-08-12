Precio de Naven Network hoy

El precio actual de Naven Network (NAVEN) hoy es $ 0, con una variación del 53.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAVEN a USD es $ 0 por NAVEN.

Naven Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 98,853, con un suministro circulante de 1.00B NAVEN. Durante las últimas 24 horas, NAVEN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00175302, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NAVEN experimentó un cambio de -1.56% en la última hora y de -20.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Naven Network (NAVEN)

Cap de mercado $ 98.85K$ 98.85K $ 98.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.85K$ 98.85K $ 98.85K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Naven Network es de $ 98.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NAVEN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 98.85K.