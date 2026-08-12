Precio de native coin hoy

El precio actual de native coin (NATIVE) hoy es $ 0, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NATIVE a USD es $ 0 por NATIVE.

native coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,340.32, con un suministro circulante de 1.00B NATIVE. Durante las últimas 24 horas, NATIVE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NATIVE experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -6.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de native coin (NATIVE)

Cap de mercado $ 16.34K$ 16.34K $ 16.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.34K$ 16.34K $ 16.34K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de native coin es de $ 16.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NATIVE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.34K.