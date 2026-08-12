Precio de MultiVAC hoy

El precio actual de MultiVAC (MTV) hoy es $ 0, con una variación del 0.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MTV a USD es $ 0 por MTV.

MultiVAC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 750,853, con un suministro circulante de 3.46B MTV. Durante las últimas 24 horas, MTV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0290681, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MTV experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -2.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.56K.

Información del mercado de MultiVAC (MTV)

Cap de mercado $ 750.85K$ 750.85K $ 750.85K Volumen (24H) $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Suministro de Circulación 3.46B 3.46B 3.46B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MultiVAC es de $ 750.85K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.56K. El suministro circulante de MTV es de 3.46B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.00M.