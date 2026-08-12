Precio de MoonEdge hoy

El precio actual de MoonEdge (MOONED) hoy es $ 0.00118384, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOONED a USD es $ 0.00118384 por MOONED.

MoonEdge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 236,767, con un suministro circulante de 200.00M MOONED. Durante las últimas 24 horas, MOONED cotiza entre $ 0.00118372 (bajo) y $ 0.00119185 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.189649, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOONED experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -2.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.96.

Información del mercado de MoonEdge (MOONED)

Cap de mercado $ 236.77K$ 236.77K $ 236.77K Volumen (24H) $ 16.96$ 16.96 $ 16.96 Cap. de mercado totalmente diluida $ 236.77K$ 236.77K $ 236.77K Suministro de Circulación 200.00M 200.00M 200.00M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MoonEdge es de $ 236.77K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.96. El suministro circulante de MOONED es de 200.00M, con un suministro total de 200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 236.77K.