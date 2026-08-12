Precio de MonaCoin hoy

El precio actual de MonaCoin (MONA) hoy es $ 0.062915, con una variación del 1.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MONA a USD es $ 0.062915 por MONA.

MonaCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,613,704, con un suministro circulante de 105.12M MONA. Durante las últimas 24 horas, MONA cotiza entre $ 0.062188 (bajo) y $ 0.066445 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.45, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02094446.

En el corto plazo, MONA experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de -4.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 846.85.

Información del mercado de MonaCoin (MONA)

Cap de mercado $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Volumen (24H) $ 846.85$ 846.85 $ 846.85 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Suministro de Circulación 105.12M 105.12M 105.12M Suministro total 105,120,000.0 105,120,000.0 105,120,000.0

La capitalización de mercado actual de MonaCoin es de $ 6.61M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 846.85. El suministro circulante de MONA es de 105.12M, con un suministro total de 105120000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.61M.