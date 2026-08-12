Precio de Moltbook hoy

El precio actual de Moltbook (MOLT) hoy es $ 0, con una variación del 1.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOLT a USD es $ 0 por MOLT.

Moltbook actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 394,132, con un suministro circulante de 100.00B MOLT. Durante las últimas 24 horas, MOLT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOLT experimentó un cambio de +0.62% en la última hora y de +5.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moltbook (MOLT)

Cap de mercado $ 394.13K$ 394.13K $ 394.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 394.13K$ 394.13K $ 394.13K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moltbook es de $ 394.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOLT es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 394.13K.