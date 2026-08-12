Precio de Million Airdrop hoy

El precio actual de Million Airdrop (MAD) hoy es $ 0, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAD a USD es $ 0 por MAD.

Million Airdrop actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,254, con un suministro circulante de 999.99M MAD. Durante las últimas 24 horas, MAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAD experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de -14.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Million Airdrop (MAD)

Cap de mercado $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,991,404.761983 999,991,404.761983 999,991,404.761983

La capitalización de mercado actual de Million Airdrop es de $ 32.25K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAD es de 999.99M, con un suministro total de 999991404.761983. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.25K.