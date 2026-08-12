Precio de NEXST hoy

El precio actual de NEXST (NXT) hoy es € 0.09319, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NXT a EUR es € 0.09319 por NXT.

NEXST actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NXT. Durante las últimas 24 horas, NXT cotiza entre € 0.09163 (bajo) y € 0.09435 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NXT experimentó un cambio de +0.51% en la última hora y de -6.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 238.54K.

Información del mercado de NEXST (NXT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 238.54K€ 238.54K € 238.54K Cap. de mercado totalmente diluida € 55.91M€ 55.91M € 55.91M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de NEXST es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 238.54K. El suministro circulante de NXT es de --, con un suministro total de 600000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 55.91M.