Precio de maxxing hoy

El precio actual de maxxing (MAXXING) hoy es $ 0, con una variación del 5.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAXXING a USD es $ 0 por MAXXING.

maxxing actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 426,948, con un suministro circulante de 999.60M MAXXING. Durante las últimas 24 horas, MAXXING cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00748838, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAXXING experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -12.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.89K.

Información del mercado de maxxing (MAXXING)

Cap de mercado $ 426.95K$ 426.95K $ 426.95K Volumen (24H) $ 39.89K$ 39.89K $ 39.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 426.95K$ 426.95K $ 426.95K Suministro de Circulación 999.60M 999.60M 999.60M Suministro total 999,600,834.891252 999,600,834.891252 999,600,834.891252

La capitalización de mercado actual de maxxing es de $ 426.95K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.89K. El suministro circulante de MAXXING es de 999.60M, con un suministro total de 999600834.891252. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 426.95K.