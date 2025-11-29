Precio de Mastercard xStock hoy

El precio actual de Mastercard xStock (MAX) hoy es $ 550.98, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAX a USD es $ 550.98 por MAX.

Mastercard xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 138,364, con un suministro circulante de 251.12 MAX. Durante las últimas 24 horas, MAX cotiza entre $ 547.18 (bajo) y $ 552.93 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 616.08, mientras que el mínimo histórico fue $ 524.72.

En el corto plazo, MAX experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +3.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mastercard xStock (MAX)

Cap de mercado $ 138.36K$ 138.36K $ 138.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.13M$ 17.13M $ 17.13M Suministro de Circulación 251.12 251.12 251.12 Suministro total 31,082.63267466999 31,082.63267466999 31,082.63267466999

