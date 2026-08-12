Precio de MARS4 hoy

El precio actual de MARS4 (MARS4) hoy es $ 0, con una variación del 10.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARS4 a USD es $ 0 por MARS4.

MARS4 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,209, con un suministro circulante de 4.00B MARS4. Durante las últimas 24 horas, MARS4 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08957, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARS4 experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -42.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MARS4 (MARS4)

Cap de mercado $ 37.21K$ 37.21K $ 37.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.21K$ 37.21K $ 37.21K Suministro de Circulación 4.00B 4.00B 4.00B Suministro total 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MARS4 es de $ 37.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARS4 es de 4.00B, con un suministro total de 4000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.21K.