Precio de The White Bull(LEVI)
El precio actual de The White Bull (LEVI) hoy es € 0.000297, con una variación del 17.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEVI a EUR es € 0.000297 por LEVI.
The White Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LEVI. Durante las últimas 24 horas, LEVI cotiza entre € 0.0002911 (bajo) y € 0.0003622 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, LEVI experimentó un cambio de -2.44% en la última hora y de -11.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.05K.
SOL
La capitalización de mercado actual de The White Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.05K. El suministro circulante de LEVI es de --, con un suministro total de 999999393. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 297.00K.
-2.44%
-17.93%
-11.48%
-11.48%
Siga los cambios de precios de The White Bull para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.000055802
|-17.93%
|30 Días
|€ -0.000178
|-37.48%
|60 Días
|€ -0.002703
|-90.10%
|90 Días
|€ -0.002703
|-90.10%
Hoy, LEVI registró un cambio de € -0.000055802 (-17.93%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.000178 (-37.48%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, LEVI experimentó un cambio de € -0.002703 (-90.10%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.002703 (-90.10%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de The White Bull, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de LEVI: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
LEVI_USDT se encuentra operando por encima del punto de pivote de 3,647E-4 en el período de 4 horas. El precio está situado entre el nivel central de 3,52E-4 y la resistencia R1 en 3,58E-4. En el corto plazo, el conjunto de medias móviles muestra una configuración que indica una señal de compra. El indicador MACD ha formado una cruz bajista, mientras que el valor del RSI se encuentra en un rango neutral. Las líneas rápidas y lentas del indicador presentan una separación clara en su dirección. La volatilidad permanece en un rango estrecho, con un movimiento limitado. La distribución del impulso alcista y bajista se mantiene relativamente equilibrada. La resistencia cercana en 3,58E-4 se encuentra aproximadamente a un 1,8% del precio actual. Por debajo, el soporte en 3,52E-4 representa alrededor del 3,5% respecto al precio actual. Como referencia a largo plazo, el nivel S1 se sitúa en 3,44E-4, mientras que la resistencia R2 en 3,66E-4 marca el límite superior. Para confirmar una ruptura alcista, será necesario verificar la participación del volumen de negociación; en caso de un retroceso hacia el nivel central, habrá que observar la fuerza de absorción del mercado.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de The White Bull podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Para conocer The White Bull más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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