Precio de The White Bull hoy

El precio actual de The White Bull (LEVI) hoy es € 0.000297, con una variación del 17.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEVI a EUR es € 0.000297 por LEVI.

The White Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LEVI. Durante las últimas 24 horas, LEVI cotiza entre € 0.0002911 (bajo) y € 0.0003622 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LEVI experimentó un cambio de -2.44% en la última hora y de -11.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.05K.

Información del mercado de The White Bull (LEVI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 57.05K€ 57.05K € 57.05K Cap. de mercado totalmente diluida € 297.00K€ 297.00K € 297.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 999,999,393 999,999,393 999,999,393 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de The White Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.05K. El suministro circulante de LEVI es de --, con un suministro total de 999999393. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 297.00K.