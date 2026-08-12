Precio de HandlPay hoy

El precio actual de HandlPay (HANDL) hoy es € 0.002821, con una variación del 5.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HANDL a EUR es € 0.002821 por HANDL.

HandlPay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- HANDL. Durante las últimas 24 horas, HANDL cotiza entre € 0.0026555 (bajo) y € 0.0030545 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, HANDL experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -16.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 335.51K.

Información del mercado de HandlPay (HANDL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 335.51K€ 335.51K € 335.51K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.82M€ 2.82M € 2.82M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de HandlPay es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 335.51K. El suministro circulante de HANDL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.82M.