Precio de Lympid hoy

El precio actual de Lympid (LYP) hoy es $ 0.00295457, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LYP a USD es $ 0.00295457 por LYP.

Lympid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 113,252, con un suministro circulante de 38.33M LYP. Durante las últimas 24 horas, LYP cotiza entre $ 0.00295137 (bajo) y $ 0.00295872 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.281181, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00290878.

En el corto plazo, LYP experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -1.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.07K.

Información del mercado de Lympid (LYP)

Cap de mercado $ 113.25K$ 113.25K $ 113.25K Volumen (24H) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 294.91K$ 294.91K $ 294.91K Suministro de Circulación 38.33M 38.33M 38.33M Suministro total 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

La capitalización de mercado actual de Lympid es de $ 113.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.07K. El suministro circulante de LYP es de 38.33M, con un suministro total de 99816011.20345932. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 294.91K.